Milan femminile: 10 marcatrici diverse in 12 gare ufficiali

Il Milan femminile in questa stagione è andato a segno con ben 10 giocatrici diverse in 12 gare ufficiali, ecco chi sono

In questa stagione il Milan femminile di Maurizio Ganz ha portato al gol 10 giocatrici diverse in 12 partite ufficiali, tra Women’s Champions League, Serie A e Coppa Italia.

Sono 10 i gol di Valentina Giacinti in tutte le competizioni in questo 2021/22, poi due marcature a testa per Lindsey Thomas, Nina Stapelfeldt, Vero e Christy Grimshaw. Un gol invece per Linda Tucceri Cimini, Sara Thrige Andersen, Serena Cortesi, Valentina Bergamaschi e Greta Adami.