Milan Femminile in gol: il dato che rende uniche le rossonere

Il gol realizzato da Linda Tucceri in Pomigliano Milan femminile è la decima marcatura differente per le rossonere, record

Il Milan femminile ha centrato a Pomigliano la settima affermazione stagionale e resta a contatto con la zona Champions League, per un 2-0 che vale anche il 50° successo in Serie A nella storia delle rossonere. Cifra tonda che la squadra di Maurizio Ganz ha raggiunto grazie ai due gol, entrambi nel primo quarto d’ora, di Christy Grimshaw e Linda Tucceri Cimini.

Le rossonere, che con la punizione di Tucceri Cimini arrivano anche a 10 marcatrici differenti in questo campionato: nessuno in Serie A ha fatto meglio. L’inter, prossima avversaria in campionato, è avvisata.