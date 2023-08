Milan Etoile du Sahel streaming LIVE e diretta tv: dove vederla

Domani il Milan di Stefano Pioli scenderà in campo per un’amichevole contro l’Etoile du Sahel: ecco dove vedere il match

Manca poco alla prossima amichevole del Milan, che sfiderà domani alle ore 18:00 l’Etoile du Sahel.

La sfida contro la squadra tunisina si giocherà a porte chiuse in quel di Milanello. Per questo motivo, proprio come accaduto per il test dei rossoneri contro il Trento, la gara non sarà trasmessa in tv: non è prevista alcuna copertura televisiva.