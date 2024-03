Milan Empoli, Pioli rincuora Chukwueze: gli ha promesso questa cosa in vista di domenica

Milan-Empoli, Stefano Pioli rincuora Samuel Chukwueze, zero minuti ieri contro lo Slavia Praga: domenica sarà titolare

La gara vinta ieri per 4-2 in Europa League dal Milan contro lo Slavia Praga, andata degli ottavi di finale di Europa League, non ha visto tra i protagonisti Samuel Chukwueze, rimasto in panchina per tutta la durata dell’incontro.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Pioli avrebbe promesso al nigeriano di rilanciarlo titolare nella gara di domenica alle 15 contro l’Empoli, partita molto delicata non solo perchè a cavallo delle due gare europee ma anche per l’assalto al secondo posto attualmente occupato dalla Juve.