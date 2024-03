Milan Empoli, Pioli rivoluziona l’attacco: in avanti giocano loro. Cosa filtra sulle scelte del tecnico

Milan-Empoli, Stefano Pioli è pronto a rivoluzionare l’attacco in vista della sfida contro i toscani: pronti Jovic e Okafor

Come riportato da Tuttosport, il Milan, prima del ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro lo Slavia Praga, affronterà domenica 10 marzo alle 15 in campionato l’Empoli a San Siro cercando di dare continuità alla vittoria ottenuta sul campo della Lazio nel turno precedente.

Proprio in vista dell’imminente ritorno europeo, dove i rossoneri dovranno capitalizzare col passaggio del turno il 4-2 dell’andata, Stefano Pioli è pronto a rivoluzionare il Diavolo soprattutto per quanto riguarda il reparto d’attacco. Con la squalifica di Leao a sinistra giocherà sicuramente Noah Okafor come è certo l’impiego di Jovic come centravanti al posto di Giroud. A destra Chukwueze rileverà Pulisic mentre è ancora da capire se Loftus-Cheek godrà o meno di un turno di riposo.