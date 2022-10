Milan Empoli Primavera 0-1: rossoneri KO davanti a Maldini

Milan Empoli Primavera 0-1: sintesi, tabellino, risultato e cronaca del match valido per la settima giornata di campionato

Il Milan Primavera affronta l’Empoli al PUMA House of Football nella settima giornata di campionato. La squadra di Abate vuole continuare a scalare la classifica cercando il terzo successo di fila. In settimana è arrivato anche il rincuorante pareggio in casa del Chelsea in Youth League. Segui qui la cronaca del match.

Milan Empoli Primavera 0-1: sintesi e moviola

1‘ – Comincia il match.

10′ – Inizio poco brillante per il Milan. Tanti palloni persi e prima occasione per i toscani da calcio d’angolo. Dragoner svetta di testa, grandissima parata di Nava.

19‘ – Provano a svegliarsi i rossoneri con qualche azione personale, ma manca l’invenzione giusta.

27‘ – Occasione Milan con un azione personale di Chaka Traorè che dalla sinistra entra in area scartando due giocatori e calcia sul primo palo, respinge Fantoni.

31‘ – Altra occasione Empoli. Prima Rosa impegna Nava in area, poi sulla ribattuta Ignacchiti calcia alto d’esterno.

35‘ – Lampo di Marko Lazetic che dall’esterno dell’area va via al marcatore e calcia sul primo palo. Tiro deviato in corner.

37‘ – Clamorosa occasione per l’Empoli. Tiro dalla distanza di Renzi che impegna Nava, sulla ribattuta arriva Seck che a porta praticamente vuota calcia a lato.

40‘ – Tentativo di Lazetic da fuori, tiro centrale.

44‘ – Girata in area di Rosa su cross di Seck, tiro deviato da Simic che per poco non spiazza Nava.

FINE PRIMO TEMPO – Gara bloccata sullo 0-0.

46‘ – Comincia il secondo tempo.

51‘ – Altra clamorosa occasione per l’Empoli. Ekong in area serve a rimorchio Ignacchiti che calcia sul primo palo, Nava risponde col piede.

53‘ – Da calcio d’angolo cross tagliata su cui Rosa non riesce a incornare di testa.

55′ LAZETIC! – Ancora il serbo si fa vedere con una girata di testa su cross di Alesi. Si distende Fantoni a togliere il pallone dall’angolino.

58‘ – Tiro da fuori di Gala troppo centrale, para Fantoni.

62′ OCCASIONE MILAN! – Sempre lui, sempre Lazetic. Imbeccato in camp aperto da Alesi l’attaccante salta il difensore allargandosi e davanti al portiere centra solo l’esterno della rete.

64′ SEMPRE LAZETIC! – Questa volta Chaka Traorè imbuca per il serbo che va via di tacco in area e calcia in diagonale mancando ancora lo specchio della porta.

69′ GOL EMPOLI – Errore clamoroso di Coubis che si fa rubare palla da Barsi da ultimo uomo. Il neo entrato mette in rete con Nava fuori posizione.

73‘ – Va via Alesi sulla fascia, arriva in area e mette al centro un cross rasoterra che Fantoni respinge.

77′ OCCASIONE MILAN! – Cross di Eletu che trova la testa di Longhi, ancora Fantoni a dire di no.

82‘ – Altra frittata difensiva con una scontro tra Simic e Nava su un pallone vagante in area. Bozzolan salva il pallone diretto in porta.

89‘ – Traorè stoppa palla in area ma trova il grande anticipo in tuffo di Fantoni.

FINISCE QUI – Brutta sconfitta per i rossoneri.

Migliore in campo Milan: Lazetic LE PAGELLE

Milan Empoli Primavera 0-1: risultato e tabellino

MARCATORI: 69′ Barsi

MILAN (4-3-3): Nava; Bakoune, Simic, Coubis, Bozzolan; Pluvio (71′ Longhi), Eletu (85′ Eletu), Gala; Traoré, Lazetic (71′ Mangiameli), Omoregbe (46′ Alesi). A disp.: Pseftis, Bartoccioni, Marshage, Nsiala, Stalmach, Paloschi, Bartesaghi. All.: Abate.

EMPOLI: Fantoni; Marianucci, Fini (79′ Tropea), Seck (65′ Barsi), Boli, Ignacchiti, Renzi, Angori, Kaczmarski (52′ Vallarelli), Rosa (79′ Bucancil), Dragoner. A disp.: Tampucci, Filippis, Sodero, Crasta, Botrini, Casadei, Ekong, El Biache. All.: Buscè.

ARBITRO: Bogdan Nicolae Sfira

ASSISTENTI: Giovanni Dell’Orco – Antonio Aletta

AMMONITI: 32′ Gala, 35′ Kaczmarski, 40′ Simic, 44′ Fini, 57′ Renzi