Milan Leao dipendente: ecco perchè Pioli davvero non può farne a meno. L’analisi dopo la vittoria contro l’Empoli

L’edizione odierna del Corriere dello Sport non sembra avere particolari dubbi a riguardo: ieri contro l’Empoli mancava Leao e la sua assenza si è ancora una volta sentita molto in campo.

Senza il portoghese il Milan ha ridotto di molto la pericolosità in attacco. Come si era visto con lo Slavia Praga, al 10 rossonero bastano anche poche fiammate per afre il vuoto e fare la differenza. Non sarà sempre continuo, ma Pioli non ne può fare a meno.