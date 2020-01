Milan, ecco come dovrebbe giocare il Milan contro il Brescia

Venerdì sera alle 20.45 il Milan sfiderà il Brescia nell’anticipo della 21esima giornata della Serie A. Ecco come arriva il Milan

Mancano due giorni al primo match della 21esima giornata di Serie A che vedrà sfidarsi Milan e Brescia allo stadio Mario Rigamonti. Non ci sarà per il Brescia Mario Balotelli, grande ex della partita, a causa delle due giornate di squalifica che gli sono state inflitte dal giudice sportivo dopo l’espulsione per proteste della scorsa domenica. Il Milan recupera quasi tutti, rientrano Musacchio e Calhanoglu, a disposizione anche Rodriguez, convocabile e non ancora partito a causa del momentaneo blocco dell’operazione che lo porterebbe al Fenerbache da parte della Federazione turca per questioni di FFP. Resta invece indisponibile Davide Calabria.

Il Milan dovrebbe giocare con il consueto ormai 4-4-2 con Donnarumma tra i pali, Conti, Romagnoli, Musacchio e Theo Hernandez in difesa, a centrocampo sicuri del posto ci sono Castillejo, Bennacer e Kessie mentre sulla sinistra c’è un ballottaggio tra Calhanoglu e Rebic, con il croato che si è rilanciato dopo la doppietta contro l’Udinese. In avanti Rafael Leao e Zlatan Ibrahimovic.