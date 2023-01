Milan, è allarme in difesa: numeri non all’altezza

Il Milan viaggia con dei numeri decisamente allarmanti nel reparto difensivo. Nel 2023 i rossoneri non sono stati all’altezza

Uno dei punti di forza del Milan si è trasformato in uno dei punti deboli. Come analizza questa mattina Tuttosport, i rossoneri nel 2023 è in vera e propria crisi. Conti alla mano, la squadra ha subito in queste 5 gare ben 9 gol, ovvero gli stessi presi in tutto il girone di ritorno della passata stagione. Con certi numeri, lo Scudetto resta un miraggio, anche perché il Napoli sta volando in vetta.

Se non altro, martedì nella Lazio non ci sarà Ciro Immobile, uno che poteva creare più di un grattacapo a Tomori e compagni. All’Olimpico servirà necessariamente vincere per la banda di Stefano Pioli, sia per tenere a distanza chi sta dietro, sia per tenere acceso il lumicino della seconda stella. Il Milan, con i partenopei momentaneamente a +12, non può più permettersi di sbagliare.