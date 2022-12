Milan a Dubai: l’incontro con i tifosi del Milan Club UAE – FOTO

Il Milan è in ritiro a Dubai. Elevata è stata la risposta dei tifosi che hanno accolto la squadra rossonera

Fantastic to see our beloved fans from Lebanon, Oman, Bahrain, Jordan and @MilanClubUAE join us at training today 🤳😍#DubaiSuperCup #SempreMilan pic.twitter.com/GGAT01nh5W

— AC Milan (@acmilan) December 12, 2022