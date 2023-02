Il Milan alla ricerca di un dopo Pioli: contatti avviati con Sarri. Il tecnico biancoceleste pronto in caso di divorzio con Pioli

Non si placano i malumori di Maurizio Sarri e il Milan ne vuole subito approfittare, anche se è stato dichiarata pubblicamente la fiducia nei confronti di Stefano Pioli.

Il tecnico, come riferito da Il Messaggero, nonostante un contratto blindato fino al 30 giugno del 2025, non per nulla certo di restare alla guida dei biancocelesti Tottenham, Everton, West Ham e soprattutto il Milan, in caso di clamoroso divorzio da Pioli, lo hanno contattato: i prossimi mesi saranno decisivi in tal senso.