Milan, domani parte la nuova stagione: allenamento in diretta live per i tifosi

Via alla nuova stagione rossonera! Milanello è pronta ad accogliere Mister Pioli e la sua squadra che ripartiranno dal secondo posto in campionato e dalla qualificazione in Champions League. In osservanza alle norme anti-covid i tifosi rossoneri non potranno essere presenti nel quartier generale del Milan, ma il club di Via Aldo Rossi per non far perdere a nessun appassionato il battesimo della nuova stagione, ha preparato una lunga diretta live distribuita su tutte le piattaforme multimediali di Casa Milan.

L’apertura dei lavori sarà anticipata dalle parole dell’allenatore della Prima Squadra Stefano Pioli: alle ore 14.00, in diretta su Milan TV, sul canale Youtube e sull’App ufficiale, il tecnico del Milan risponderà in conferenza stampa alle domande dei giornalisti, iniziando a tracciare il percorso di avvicinamento al prossimo campionato di Serie A e l’atteso ritorno in Champions League.

I palloni da calcio torneranno a rotolare a Milanello poco più tardi, per la seduta che darà l’avvio alla stagione sportiva 2021/2022. Milan TV, l’App ed il canale Twitch garantiranno ampia copertura al rientro dei calciatori dopo le vacanze estive, per vivere da vicino l’atmosfera della ripresa su tutte le piattaforme rossonere.

Fischio d’inizio dagli Studios di Casa Milan alle ore 16.15: il live su Milan TV, condotto da Giorgia Tavella con ospite Luca Serafini, riaccenderà idealmente i motori con grafiche, statistiche e tutto quello che c’è da sapere sull’estate rossonera. L’interazione con i tifosi per un abbraccio virtuale, tutte le domande e le curiosità da casa sarà garantita grazie ai messaggi inviati a Milan TV, insieme ad uno sguardo sul mondo dei social e al contributo della community di Twitch seguita da Lorenzo Lollo che andrà live allo stesso orario con la trasmissione #SempreMilan. Alle 17:00 il via alla sessione di allenamento, raccontata minuto dopo minuto dalla voce di Mauro Suma e dagli inviati sul campo Maurizio Ferrari e Simone Nobilini, con interviste e contributi esclusivi prima, durante e dopo la prima partitella della stagione.

Dalle 18.30, la diretta proseguirà esclusivamente su Twitch, dove Lorenzo Lollo e Mauro Suma tireranno le somme della ripresa in compagnia di un graditissimo ospite: l’ex attaccante Jean-Pierre Papin, in rossonero dal 1992 al 1994 e vincitore con il Milan di due campionati, due supercoppe italiane e della Champions League 1993/94.

