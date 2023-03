Milan, disastro in difesa: nel 2023 è la terza peggiore della Serie A. Sono 21 i gol subiti: i numeri della scorsa stagione sono solo ricordi

Il Milan naviga in cattive acque, soprattutto in questo 2023: cambio modulo, sconfitte e la classifica sono i problemi che aleggiano sulla squadra di Pioli. Tra questi vi è anche la difesa, non più quella di un tempo.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, nel 2023 i rossoneri hanno la terza peggiore difesa del campionato, dopo Salernitana e Cremonese, con 21 reti subite. Un miraggio quella della scorsa stagione, con 31 gol subiti in 38 partite e l’assenza di Maignan non spiega tutto.