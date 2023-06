Milan, il futuro di Ibra è un dilemma: San Siro è pronta per questo! Il pubblico rossonero potrebbe dedicare un riconoscimento al giocatore

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è ancora un dilemma. Il giocatore ama il Milan, come da lui dichiarato, ma ha specificato anche che il Monza è pronto ad acquistarlo, per permettergli di giocare in una squadra di Serie A.

In virtù di questo dubbio, secondo La Gazzetta dello Sport, contro l’Hellas Verona ci sarà un momento speciale, dove il pubblico di San Siro tributerà un riconoscimento all’attaccante svedese.