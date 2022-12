Milan, a dicembre si vincono i premi rossoneri: anche una maglia autografata . Scopri come vincere col club rossonero

Dall’1 al 24 dicembre ogni giorno potrai vincere premi rossoneri. Partecipare è semplicissimo, basterà accedere con le proprie credenziali MyMilan o registrarsi su together.acmilan.com/ per partecipare all’instant-win e aggiudicarsi uno dei tanti premi rossoneri in palio: maglie e palloni autografati, l’esclusivo maglione di Natale, sciarpe, cappellini, gift card per l’acquisto di biglietti, coupon e-commerce per gli acquisti dei regali di Natale sullo store ufficiale e ingressi omaggio a Museo Mondo Milan!

Ma le sorprese non sono finite! Acquistando sullo store ufficiale online tra una lista di prodotti selezionati si potrà partecipare all’estrazione finale di una maglia ufficiale autografata dai vostri campioni preferiti. Si potrà tornare ogni giorno per scoprire le maglie in palio e provare a vincere quella del proprio campione preferito! Cosa aspetti, rendi perfette le tue Feste rossonere: partecipa subito al concorso e vieni a trovarci ogni giorno fino al 24 dicembre.