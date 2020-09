Milan, Di Francesco elogia un tuo acquisto: «Difficile trovarne così»

L’allenatore del Cagliari ed ex centrocampista, tra le altre, della Roma, Di Francesco, ha elogiato il Milan per l’acquisto di Tonali

Uno dei possibili top nel suo ruolo. Eusebio Di Francesco, intervistato da Sky al termine della sconfitta patita dal suo Cagliari contro la Lazio, rispondendo ad una domanda riguardante le lacune del centrocampo dei sardi, ha elogiato Sandro Tonali, nuovo acquisto rossonero e possibile titolare nella partita di oggi. Ecco le sue parole:

«Se serve un regista più rodato? Trovare giocatori importanti in quel ruolo è difficile. Uno bravo se l’è preso il Milan, Tonali in futuro esprimerà al meglio quel ruolo. Non ho il prosciutto sugli occhi e non voglio darmi la zappa sui piedi, vedrò se modificare l’assetto qualora non ci saranno giocatori adatti, non voglio imporre il mio gioco sui ragazzi. Ci sono state anche cose positive all’interno di questa gara, non dobbiamo basarci solo sui risultati negativi».