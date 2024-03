Milan, ti ricordi Dest? L’ex terzino rossonero sta stupendo tutti col PSV: in Olanda viene celebrato così – FOTO

Milan, ti ricordi Dest? L’ex terzino rossonero sta stupendo tutti col PSV: in Olanda viene celebrato così sui social. La FOTO pubblicata dal club

Un’esperienza sicuramente non molto fortunata quella di Sergino Dest al Milan: l’ex terzino adesso ha trovato costanza col PSV e sta trascinando la squadra con i suoi gol e assist. Il club olandese viaggia verso la conquista del titolo. Ben 69 punti, con 13 in più sul Feyenoord che si trova al secondo posto.

L’olandese in prestito dal Barcellona ha già all’attivo 6 assist e due gol: l’ultimo, decisivo nella vittoria in trasferta in cui l’ex rossonero ha conquistato il titolo di uomo partita. Ecco come è stato celebrato dal club.