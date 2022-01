Milan, Derby con l’Inter sabato pomeriggio: i motivi della scelta

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Una concatenazione di eventi e l’intervento di Dazn hanno portato ad anticipare il Derby tra Milan e Inter alle 18 del sabato. A fare il punto è la Gazzetta dello Sport:

«Il sabato italiano si apre al Meazza: l’anticipo – deciso ieri – si è reso necessario perché a metà della settimana successiva le squadre saranno impegnate in Coppa Italia, prima c’è l’Inter che riceverà da ex Mourinho (e la sua Roma) martedì 8, il giorno dopo c’è Milan-Lazio. Fare altrimenti, con il derby di domenica (e gli impegni in coppa spalmati tra mercoledì e giovedì), sarebbe stato impossibile per una concatenazione di eventi, condizionati soprattutto dagli avversari dei rossoneri. Il Milan non avrebbe potuto giocare al giovedì contro la Lazio perché i biancocelesti saranno impegnati sabato 12 all’Olimpico contro il Bologna, match non posticipabile alla domenica (lo stadio sarà occupato da Italia-Inghilterra di rugby) e nemmeno al lunedì dato che poi Sarri porterà i suoi in Portogallo giovedì 17 per l’Europa League. L’orario è invece stato scelto da Dazn, principale licenziatario tv del campionato: ha indicato lo slot del tardo pomeriggio per garantirsi l’esclusiva del match»