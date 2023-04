Milan, il dato sul trionfo a Napoli: non accadeva dal 2015! I rossoneri segnano quattro reti e rispolverano una statistica

Quattro gol per decretare la vittoria di misura del Milan contro il Napoli allo stadio Maradona.

Come scrive Opta, prima del Milan, l’ultima squadra capace di segnare quattro gol in trasferta contro la squadra prima in classifica a inizio giornata di Serie A era stata la Fiorentina, contro l’Inter il 27 settembre 2015 (4-1).