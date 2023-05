Milan, da Kessie a Calhanoglu: il problema nel mercato in uscita

Milan, c’è un problema nel mercato in uscita: lo dicono i numeri! I rossoneri non guadagnano e quindi non spendono per quello in entrata

La politica del Milan sul mercato è chiara da anni: quanto si guadagna si spende. In questa ottica, però, il club rossonero ha sbagliato in questi anni nel mercato in uscita: gli addii a zero si sono succeduti negli anni.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, i più noti si conoscono: rispondono al nome di Calhanoglu, Donnarumma, Kessié, Romagnoli, con gli ultimi due che hanno salutato subito dopo lo scudetto. Secondo le cifre di Transfertmarket, ora varrebbero 130 milioni. Non solo loro, che sono stati i casi più eclatanti. Il Milan ha incanalato una serie di cessioni dove plusvalenze non ci sono state. Un nome su tutti è Paquetà, ceduto al Lione nel 2020. Se il mercato in entrata deve essere importante, bisogna partire da quello in uscita: cosa succederà ai vari Origi e Rebic?