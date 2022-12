Milan, cresce la forza del brand: è il marchio migliore in Italia

Un approfondimento di YouGov Sport mette in evidenza la forza del marchio Milan in Italia e nel mondo. L’analisi

Una ricerca di YouGov Sport ha riportato i nuovi dati del “Football Index”, indice che monitora notorietà, gradimento e qualità e dei brand del Calcio nel mondo. Dall’analisi risulta in costante crescita il marchio Milan.

I rossoneri mantengono il loro primato come miglior club italiano a livello internazionale. In Cina ha un risultato migliore solo il Real Madrid, vincitore dell’ultima Champions League, mentre negli Stati Uniti il club di Via Aldo Rossi è all’ottavo posto complessivo.