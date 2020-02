Inter-Milan 4-2: per il team di Stefano Pioli è la prima sconfitta del nuovo anno 2020, dopo cinque vittorie e due pareggi

La sconfitta di ieri sera contro l’Inter è la prima del nuovo anno 2020. Il Milan di Stefano Pioli, sin lì, giungeva da cinque vittorie e due pareggi tra campionato e Coppa Italia.

Tre punti-passaggio del turno con Cagliari, Brescia, Spal, Torino e Udinese. Un punto, invece, con Hellas Verona e Sampdoria.

. Giovedi e lunedì in campo i rossoneri per il riscatto rispettivamente con Juventus in Coppa e granata in campionato.