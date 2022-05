Milan: contro l’Atalanta la maturità dei giovani e la spinta di San Siro

Il Milan approccia al match decisivo contro l’Atalanta appoggiandosi alla maturità trovata dai giovani della rosa

A trascinare il Milan in queste ultime giornate è stata la maturità di chi non ti aspetti. Sandro Tonali, Rafael Leao, Pierre Kalulu e tanti altri ragazzi alla prima vera stagione in cui si giocano un qualcosa di importante sono saliti in cattedra con prestazioni da veterani.

L’Atalanta è un avversario tosto e sfacciato, capace di vincere ad Anfield, ma i rossoneri possono contare su un San Siro infuocato. Il dodicesimo uomo in campo si farà sentire. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.