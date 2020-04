Milan contro il coronavirus: lanciata la campagna ‘Milan is yours’

La società rossonera stringe una partnership con Headspace per aiutare a livello psicologico le persone durante l’emergenza coronavirus.

L’emergenza legata al Covid-19 sta mettendo in seria difficoltà tutti; non solo chi lavora in prima linea o chi ha perso i suoi cari, ma anche tutte le altre persone costrette a vivere chiuse in casa propria da ormai più di un mese.

Sulla base di ciò, il Milan, in collaborazione con Headspace, società di meditazione lancia l’iniziativa Milan is Yours per aiutare le persone nel proprio benessere mentale ed emotivo.

