Calciomercato Milan, Daniel Maldini in procinto di lasciare il club rossonero. Pronto il passaggio all’Hellas Verona

Quella contro il Colonia può essere stata l’ultima gara con il Milan in questa stagione per Daniel Maldini. Si avvicina infatti il trasferimento all’Hellas Verona.

Come riportato da TuttoSport il giovane attaccante andrà infatti in prestito agli scaligeri per trovare più minutaggio. Nello scorso campionato erano state 8 le presenze ed un gol contro lo Spezia.