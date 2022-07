Milan, Compagnoni: «Origi in Italia può fare il salto di qualità». Le sue dichiarazioni a Sky Sport

Maurizio Compagnoni parla così a Sky Sport del Milan e di Divock Origi. Le sue dichiarazioni.

«Ibrahimovic può aiutare tanto Origi, come ha fatto per esempio anche con Leao. In Francia veniva visto come un grande attaccante, al Liverpool non ha fatto male, ma forse non ha fatto il salto di qualità che tutti pensavano. Ora però può farlo in Italia.»