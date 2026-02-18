Milan Como, arriva il dato sugli spalti di San Siro: ecco quanti tifosi ci sono a sostenere i rossoneri

Milan Como, ecco il dato sugli spalti di San Siro: il numero sui tifosi presenti a sostenere i rossoneri di Allegri

Nonostante si tratti di un recupero infrasettimanale, il fascino di San Siro e l’importanza della posta in palio hanno richiamato il grande pubblico delle occasioni speciali. Per il match contro il Como, valido per la ventiquattresima giornata di Serie A, lo stadio milanese ha registrato numeri da capogiro, confermando l’entusiasmo travolgente della tifoseria rossonera in questa fase cruciale della stagione. Il dato ufficiale parla chiaro: «sono 75.251 le persone sugli spalti del Meazza per la partita contro la squadra gialloblù». Un’atmosfera elettrica che testimonia quanto il popolo milanista creda ancora fermamente nella rimonta Scudetto sotto la guida di Massimiliano Allegri.

Milan Como, un muro umano per spingere la squadra verso la vetta

Il calore degli oltre settantacinquemila spettatori rappresenta una spinta fondamentale per i rossoneri, chiamati a superare l’ostica formazione di Cesc Fàbregas per accorciare le distanze dall’Inter di Cristian Chivu. La massiccia affluenza non riguarda solo i sostenitori di casa: tra la folla si distinguono anche circa 3.500 tifosi lariani, giunti in trasferta con la speranza di vedere i propri beniamini compiere un’impresa storica nella “Scala del Calcio”. La coreografia naturale offerta da un San Siro quasi del tutto esaurito sottolinea l’importanza di un recupero che potrebbe ridisegnare le gerarchie dell’alta classifica.