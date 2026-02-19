Milan Como, la striscia si interrompe: il dato statistico che cattura l’attenzione a San Siro

Milan Como ha lasciato il segno non solo per il gioco espresso in campo, ma per un particolare record che la squadra di Fabregas inseguiva

Il verdetto del campo di San Siro ha portato con sé una sentenza statistica che riguarda da vicino il percorso di crescita del Como. La squadra ospite, affidata alla gestione tattica di Cesc Fàbregas, l’allenatore catalano che sta cercando di imporre una mentalità europea e un possesso palla ricercato nel nostro campionato, ha dovuto fare i conti con un tabù che resisteva da tempo. Secondo quanto riportato da Opta, la compagine lariana non è riuscita a inanellare la terza vittoria consecutiva per la prima volta in questa stagione.

Il peso dei numeri e le fiammate dei singoli

L’ultima volta che il club lombardo era riuscito in una simile impresa cronologica risaliva al marzo 2025, periodo in cui arrivarono ben quattro successi di fila. La partita di ieri ha messo in luce la classe di Nico Paz, il fantasista argentino scuola Real Madrid capace di accendere la luce con giocate d’alta scuola, autore di una rete di pregevole fattura.

Tuttavia, i padroni di casa hanno risposto colpo su colpo. A trascinare i rossoneri è stato il solito Rafael Leão, il fuoriclasse portoghese che fa della progressione atletica la sua arma più letale, il quale ha rimesso in carreggiata il match. Per il Como, nonostante la mancata vittoria, resta la consapevolezza di aver tenuto testa a una big del calcio italiano, pur vedendo svanire il sogno di un nuovo primato statistico personale.

