Milan Como, i tifosi milanisti non conoscono limiti: il dato è da applausi

Milan Como – I tifosi rossoneri rispondono presenti per l’ennesima volta in questa stagione. Quanti spettatori sono previsti?

Se in questa stagione i risultati del Milan sono stati altalenanti, c’è una componente che invece non ha mai tradito, specialmente in Serie A: i tifosi.

Per Milan-Como, match in programma sabato alle ore 18:00 allo Stadio San Siro, ci sarà l’ennesimo sold out della stagione. L’impianto è andato tutto esaurito ad oltre 48 ore dal fischio d’inizio. Saranno presenti quindi circa 74.000 spettatori.