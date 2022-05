Milan, colpo dall’Argentina: si muove Moncada in prima persona

Il Milan si muove in Argentina. Secondo Tuttosport i rossoneri hanno accelerato per un talentuoso centrocampista

Il Milan ha fatto i primi passi in Argentina. Il club rossoneri si è mosso per Enzo Fernandez, centrocampista classe 2001 del River Plate. Secondo Tuttosport, per il giocatore è stato fatto un blitz in Argentina da Geoffrey Moncada, che ha strappato il sì del ragazzo e dell’entourage al progetto rossonero.

Il River Plate, nonostante una clausola da 18 milioni di euro, lo lascerebbe partire anche per un’offerta di 15 milioni di euro. Al momento lo stallo societario blocca ogni accelerata, con il rischio di inserimento di altre big europee.