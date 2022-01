Milan, col Genoa Pioli rilancia Messias: il brasiliano vuole il riscatto

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Stefano Pioli rilancia Messias dall’inizio nella gara contro il Genoa in Coppa Italia: il brasiliano si sta avvicinando al riscatto

La partita di questa sera in Coppa Italia contro il Genoa vedrà il ritorno dal primo minuto di Junior Messias, dopo la panchina iniziale di domenica contro il Venezia. Pioli si affida ai suoi guizzi per cercare le reti necessarie per accedere ai quarti della competizione.

Un’altra occasione per l’esterno brasiliano che grazie alle sue prestazioni e ai quattro goal già segnati tra campionato e coppe si sta avvicinando a grandi passi al riscatto a fine stagione. Junior ha imboccato la strada giusta.