Milan Club London: «I tifosi del Manchester temono il Milan»

In esclusiva ai nostri microfoni, Jacopo Pistone del Milan Club London ci ha raccontato le sensazioni dall’Inghilterra attorno all’ambiente Milan in vista della sfida di ritorno contro il Manchester United:

«Di certo gli inglesi conoscono gli anni difficili che abbiamo passato ma allo stesso tempo sanno che noi siamo sempre stati una squadra temibile in Europa e questo non cambia. Alcuni miei amici tifosi del Manchester United al termine del sorteggio mi hanno scritto subito dicendo che non poteva andargli peggio.»