Il preparatore dei portieri Nelson Dida non rinnoverà il suo contratto con il Milan. Ecco chi lo sostituirà

Nelson Dida non rinnova il suo contratto con il Milan. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il preparatore dei portieri lascia il club rossonero per motivazioni personali non legati alla società.

Al suo posto arriverà Flavio Roma. L’ex estremo difensore torna in rossonero dopo aver lasciato il club nel 2012.