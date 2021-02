Milan, Castillejo è il giocatore più impiegato in Europa League: il minutaggio

Samuel Castillejo è il giocatore rossonero più utilizzato finora in Europa League: ecco i numeri dello spagnolo

Trovare il giusto equilibrio tra campionato ed Europa League non è certo una strada senza salite. Dosare sapientemente le energie dei giocatori è il mantra d’obbligo per gestire al meglio il percorso stagionale della squadra. Il Milan di Pioli sta cercando di farlo nel migliore dei modi e infatti nelle gare europee hanno finora trovato spazio giocatori non sempre al centro delle rotazioni in Serie A.

Emblematico di tutto ciò è Samuel Castillejo: lo spagnolo è il giocatore del Milan rimasto in campo per più minuti in questa Europa League (574 esclusi preliminari): per lui sette presenze finora in questa edizione. Ne ha collezionate di più solo nel 2015/16, quando il suo Villarreal venne eliminato dal Liverpool in semifinale.