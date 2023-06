Milan, caso Leao con il Portogallo? Ecco TUTTA la verità! In rossonero è la stella, con la maglia della Nazionale fatica

Il rinnovo di Rafael Leao ha dettato banco in tutta la seconda parte di stagione del Milan. Il lieto fine, però, c’è stato: rinnovo fino al 2028, con ingaggio da 5 milioni. Il più alto della rosa rossonera, segnale che il Milan crede in lui.

Mentre con il Portogallo la situazione è più incerta. Finché c’è Cristiano Ronaldo, Leao non sfonda. In panchina contro la Bosnia, il nuovo numero 10 rossonero potrebbe giocare contro l’Islanda. Per poi chiudere la stagione, andare in ferie e tornare a Milano: il ritiro, per i Nazionali, inizia dopo il 10 luglio. Lo scrive Tuttosport.