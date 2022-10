Fabio Caressa commenta così la situazione portieri del Milan e in particolare il rendimento di Ciprian Tatarusanu

Fabio Caressa parla della situazione portieri al Milan, che dovrà ancora contare su Tatarusanu. Le parole del telecronista a Sky Sport.

«Il Milan, secondo me, ha sottovalutato la questione del secondo portiere perchè Tatarusanu non è presentabile a certi livelli, come quello della Champions League.»