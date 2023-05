Milan, torna Cardinale: ecco quando incontrerà Maldini e Massara. Il numero uno di Redbird torna in Italia per affrontare diversi temi

È tempo di bilanci in casa Milan. Con il campionato finito e il calciomercato che è alle porte, la dirigenza rossonera è pronta per incontrarsi per discutere di diversi temi.

Secondo quanto riporta calciomercato.com, Cardinale potrebbe arrivare la prossima settimana per avere un confronto con Paolo Maldini e Frederic Massara. I temi sono diversi: il bilancio di fine stagione e il mercato.