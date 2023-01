Milan, Cardinale non sarà a Riyad: tornerà a San Siro per il Tottenham. Il proprietario del Milan guarderà il match da New York

Domani il Milan giocherà la Supercoppa italiana contro l’Inter a Riyad, ma il proprietario dei rossoneri non ci sarà. Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, non sarà presente in Arabia Saudita, ma guarderà il match dal suo ufficio di New York con la maglia rossonera numero 10, come scrive La Gazzetta dello Sport.

Riyad no, ma Milano sì. È atteso a San Siro il prossimo 14 febbraio per il match di Champions League contro il Tottenham.