Milan, Cardinale ha un grande obiettivo: ecco quale! Il numero uno di RedBird guarda ai conti e punta il grande traguardo

Cardinale ha posto un grande obiettivo per questo Milan: portare il fatturato a 500 milioni. Quest’anno, che si chiuderà con il bilancio in attivo, gli introiti principali sono arrivati dal percorso in Champions League (botteghino e bonus sponsor), ma è difficile replicarlo l’anno prossimo.

Si punterà ancora sul tetto degli ingaggi, sulle nuove partnership, sulle pubblicità e soprattutto sullo stadio. Lo stadio di proprietà garantirà introiti per il futuro del club. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.