Milan, Cardinale di nuovo in Italia: avvistato a Capri

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, si trova in questo momento in Italia. Il numero uno di Red Bird è a Capri

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il nuovo proprietario del Milan Gerry Cardinale si trova in questo momento in Italia. Il numero uno di Red Bird è stato avvistato a Capri dove sta passando dei giorni di vacanza.

Il momento del closing con il fondo Elliott si avvicina. Intanto sono emersi nuovi dettagli del passaggio di proprietà, come quelli a riguardo dell’entità del vendor loan, ovvero del prestito che il venditore concederà all’acquirente per completare l’operazione. Esso potrà arrivare fino a 600 milioni, il massimo previsto nelle stime iniziali. Così Elliott renderebbe ancora più solida la partnership che legherà il fondo di Singer a quello di Gerry Cardinale, anche se le quote dei proprietari uscenti nel capitale societario del nuovo Milan saranno zero.