Milan, cancellate le sconfitte in amichevole: dominio e anche rischi

Il Milan vince dominando contro la Salernitana, ma rischia nel finale dopo tante occasioni sprecate e un miracoloso Ochoa

Il Milan si lascia alle spalle i KO in amichevole con ottimo tempismo. Alla prima gara ufficiale, quando c’era da fare sul serio, la squadra di Pioli risponde presente battendo la Salernitana e accorciando a -5 dal Napoli primo in classifica. Come riporta il Corriere dello Sport, bastano due lampi nel primo quarto d’ora di gara firmati Leao-Tonali per chiudere la pratica granata. Solo un miracoloso Ochoa tiene a galla i padroni di casa, che mettono paura solo nel finale con il gol di Bonazzoli.

Un ultimo quarto d’ora decisamente evitabile per i rossoneri, dominanti per tutta la partita all’Arechi che hanno l’unico difetto di sprecare valanghe di occasioni. Gara non chiusa e finale di sofferenza che però non compromette i tre punti. E in vista del big match contro la Roma, contava solo questo.