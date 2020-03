Milan, Calhanoglu è il giocatore che tira di più in Serie A

Calhanoglu ha raggiunto un nuovo record in Serie A: è il giocatore che ha tirato più volte nella massima competizione italiana

La stagione di Hakan Calhanoglu, sin qui, è stata buona. Il turco ha siglato tre reti in campionato, conditi da numerosi assist. La sua permanenza in rossonero, in vista della prossima stagione parrebbe cosa certa.

Nel frattempo raggiunge un nuovo record in Serie A: è lui il giocatore ad aver calciato più volte in tutta la competizione: 50 tiri totali, 28 verso la porta, 22 non inquadrando il bersaglio.