Milan Cagliari Primavera: dove vedere in chiaro in TV e Streaming la finale di Coppa Italia. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan Primavera di Federico Guidi si appresta ad affrontare il Cagliari nella finale di Coppa Italia. In palio c’è un trofeo davvero molto importante: la partita avrà inizio questo pomeriggio alle 15:00.

Questa grande sfida si potrà vedere in chiaro in TV su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Anche in streaming si potrà vedere sull’app di Sportitalia.