Milan Cagliari, i convocati di Pioli: assente Pietro Pellegri

Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera tra Milan e Cagliari, in programma a San Siro alle 20:45. Confermata l’assenza di Pietro Pellegri, come anticipato ieri dallo stesso Pioli in conferenza.

Ecco la lista completa:

PORTIERI

Maignan, Plizzari, Tătărușanu.

DIFENSORI

Ballo-Touré, Calabria, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Castillejo, Díaz, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Giroud, Leão, Maldini, Rebić