Milan-Cagliari: i rossoneri indosseranno per la prima volta la nuova divisa FOTO

Verso Milan-Cagliari: questa sera contro i sardi i rossoneri indosseranno per la prima volta la nuova divisa ufficiale

Milan-Cagliari è la partita della stagione per gli uomini di Pioli: con una vittoria infatti sarebbe matematica la qualificazione alle prossima Champions League.

Per l’occasione questa sera i rossoneri scenderanno in campo con la nuova divisa ufficiale del 2021-22. Il completo aveva già debuttato ufficialmente con il femminile nel match contro il Sassuolo, e oggi verrà indossato per la prima volta anche dagli uomini.