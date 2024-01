Milan Cagliari, i giornali lo bocciano: «È la delusione della serata»

Milan Cagliari, i giornali lo bocciano dopo una prestazione così così in Coppa Italia: «È la delusione della serata»

Il Corriere dello Sport oggi in edicola non ha alcun dubbio: è Luka Romero la delusione più grande della serata di Coppa Italia di ieri, che ha visto il Milan staccare il pass per i quarti di finale.

Voto 5 in pagella per il giovane trequartista che, si legge, «non trova varchi ed è per questo la delusione principale della serata rossonera». Una prestazione da dimenticare in fretta.