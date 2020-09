Spegne 52 candeline il gigante francese che in rossonero, tra le varie, ha vinto la Champions League del 1994 ad Atene contro il Barcellona

Compie 50 anni Marcel Desailly, il gigante francese che contribuì alla conquista della Champions League 1994 finendo nel tabellino dei marcatori sia in finale, siglando il 4-0 definitivo ma anche in semifinale con un perentorio stacco di testa che aprì la sfida contro il Monaco.

Desailly oggi spegne 52 candeline e l’account ufficiale Twitter del Milan gli ha dedicato un messaggio speciale di auguri per una delle chiavi del Milan targato Fabio Capello che in quegli anni dominava in Italia e in Europa.