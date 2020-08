Spegne oggi 36 candeline Sulley Muntari, l’uomo che realizzò il 2-0 in Milan-Juve ma l’arbitro Tagliavento non se ne accorse

Compie oggi 36 anni Sulley Muntari, un giocatore che rimarrà per sempre nella storia rossonera per quel 25 febbraio 2012 quando un suo colpo di testa, entrato di un metro, non fu visto dall’arbitro Tagliavento (o per meglio dire dal suo secondo assistente, ndr).

Quel Milan-Juve verosimilmente fece da spartiacque nella storia di rossoneri e bianconeri; il Milan iniziò la sua spirale discendente mentre per la Juve iniziò l’epopea di nove Scudetti consecutivi. Chissà come sarebbe andata la storia se fosse stato convalidato quel 2-0, ormai passato alla storia come ‘Il gol di Muntari’. Intanto, buon compleanno Sulley e grazie.