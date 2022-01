Milan Botman, l’intesa col Lille per giugno è totale: affare ad un passo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan e il Lille sono ad un passo dal perfezionare l’affare Sven Botman per giugno: il calciatore ha già dato il suo assenso

Il Milan è ad un passo da Sven Botman. Come riportato da calciomercato.com, e in particolare da Daniele Longo, i rossoneri e il Lille avrebbe trovato un principio d’intesa per l’estate sulla base di 27 milioni di euro più 6 di bonus, per un totale di 33.

Il calciatore, che ha rifiutato la serrata corte del Newcastle, ha un accordo con Maldini sulla base di un quadriennale. La coppia con Fikayo Tomori comincia a prendere forma.