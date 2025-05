Milan Bologna, Conceicao sorprende tutti e manda in panchina il big: mossa inaspettata del tecnico. Le ultimissime sui rossoneri

Questa sera andrà in scena Milan-Bologna a San Siro. Di seguito riportate le formazioni ufficiali che manderanno in campo il tecnico rossonero Sergio Conceicao e quello felsineo Vincenzo Italiano. Sergio Conceicao, a sorpresa, ha deciso di mandare in panchina Kyle Walker per privilegiare Jimenez.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Loftus-Cheek, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Joao Felix; Jovic. A disp.: Sportiello, Torriani, Florenzi, Bartesaghi, Thiaw, Terracciano, Musah, Chukwueze, Gimenez, Abraham, Camarda. All. Sergio Conceiçao

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Casale, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Orsolini, Fabbian, Dominquez; Dallinga. All. Italiano.